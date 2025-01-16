Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường N5, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo vi tính, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các BHXH, BHYT, BH 24/24,...

Được cấp phát đồng phục theo quy định Công Ty.

Được tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của Công Ty.

Công Ty bao ăn trưa: ngon, sach sẽ, đảm bảo vệ sinh.

Thưởng lương tháng 13, thưởng ABC, thưởng theo doanh số.

Được nghỉ các ngày Lễ theo luật lao động.

Được tham gia các kỳ du lịch hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company

