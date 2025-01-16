Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường N5, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo vi tính, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các BHXH, BHYT, BH 24/24,...
Được cấp phát đồng phục theo quy định Công Ty.
Được tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của Công Ty.
Công Ty bao ăn trưa: ngon, sach sẽ, đảm bảo vệ sinh.
Thưởng lương tháng 13, thưởng ABC, thưởng theo doanh số.
Được nghỉ các ngày Lễ theo luật lao động.
Được tham gia các kỳ du lịch hàng năm của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
