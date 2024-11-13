Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R4

- Royal City

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

-Tham gia nghiên cứu thị trường, các trend hot để sáng tạo thông điệp quảng cáo, chiến lược marketing online hiệu quả.
-Viết kịch bản phân cảnh, book KOL, lên ý tưởng hình ảnh/góc quay cho phim ngắn, video, TVC... theo yêu cầu cho kênh Youtube, Tiktok của công ty.
-Follow theo công việc tại hiện trường để đảm bảo kịch bản được thể hiện đúng, góp ý chỉnh sửa trong quá trình sản xuất, dựng phim...
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm biên kịch & sáng tạo nội dung
-Có khả năng viết kịch bản, xây dựng lựa chọn bối cảnh, nhân vật,..., có mối quan hệ thuê KOL
+ Hoạt bát, lanh lợi ,chịu khó, chủ động trong mọi việc
+ Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc
+ Cầu tiến, chủ động học hỏi để phát triển bản thân

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương 10-12M
-Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà. được đào tạo bài bản
-Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
-Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
-Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
-Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
-Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
-Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...) Có bữa ăn phụ hàng ngày
-Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

