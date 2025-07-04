Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Nhà máy Giấy Xương Giang

- KCN Song Khê, Nội Hoàng, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

3.1. Quản lý hoạt động kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm cho mảng giấy phôi nội địa;
Phân công và giám sát việc thực hiện chỉ tiêu doanh số cho nhân viên;
Theo dõi tiến độ giao dịch, đơn hàng, hợp đồng, công nợ khách hàng;
Trực tiếp xử lý các hợp đồng lớn, khách hàng chiến lược.
3.2. Phát triển khách hàng và thị trường
Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường trong nước: nhà in, nhà máy bao bì, thương mại,...
Thiết lập, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn/đối tác lâu dài;
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng mới thông qua các kênh phù hợp (thương mại điện tử, hội chợ, mạng lưới ngành,...).
3.3. Phối hợp nội bộ và báo cáo
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận sản xuất, kế hoạch và logistics để đảm bảo tiến độ và chất lượng giao hàng;
Phối hợp với kế toán trong kiểm soát công nợ, thanh toán;
Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng) về kết quả kinh doanh, phân tích nguyên nhân biến động, đề xuất giải pháp.
3.4. Quản trị đội ngũ
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ kinh doanh;
Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên theo KPIs;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại..
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh doanh B2B (ưu tiên giấy bao bì, nguyên vật liệu công nghiệp); ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý đội ngũ.
Kỹ năng: Lập kế hoạch, đàm phán, thuyết phục, quản trị đội nhóm, phân tích thị trường.
Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về ngành giấy, quy cách giấy phôi, hành vi khách hàng công nghiệp
.Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ ngành bao bì, in ấn, thương mại giấy; khả năng di chuyển, làm việc độc lập và áp lực cao

Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ bữa trưa cho nhân viên
Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

