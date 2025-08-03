Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TNE làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TNE
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/09/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TNE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Yên Thế, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Dạy tiếng Anh cho trẻ em tại các trường mầm non từ 3-5 tuổi
Chuẩn bị nội dung bài giảng (trung tâm cung cấp kế hoạch bài giảng)
Chuẩn bị giáo cụ đầy đủ (có thể sáng tạo thêm để phục vụ cho phần trò chơi)
Báo cáo lại chất lượng tiết học sau khi kết thúc buổi học

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu trẻ em, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Anh
Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh như TESOL, TEFL, CELTA là một lợi thế
Có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có khả năng thiết kế hoạt động học tập phù hợp với từng độ tuổi
Giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, rõ ràng
Kỹ năng quản lý lớp học, biết cách xử lý tình huống với học sinh nhỏ tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TNE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc vào giờ hành chính, nghỉ cuối tuần
Mức lương hấp dẫn
Được đào tạo bài bản
Được cung cấp nội dung bài dạy
Được thoả sức sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TNE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TNE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 546, Đường Thân Nhân Trung, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

