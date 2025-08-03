Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TNE làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Yên Thế, Thành phố Bắc Giang

Dạy tiếng Anh cho trẻ em tại các trường mầm non từ 3-5 tuổi

Chuẩn bị nội dung bài giảng (trung tâm cung cấp kế hoạch bài giảng)

Chuẩn bị giáo cụ đầy đủ (có thể sáng tạo thêm để phục vụ cho phần trò chơi)

Báo cáo lại chất lượng tiết học sau khi kết thúc buổi học

Yêu trẻ em, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Anh

Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh như TESOL, TEFL, CELTA là một lợi thế

Có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có khả năng thiết kế hoạt động học tập phù hợp với từng độ tuổi

Giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, rõ ràng

Kỹ năng quản lý lớp học, biết cách xử lý tình huống với học sinh nhỏ tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TNE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc vào giờ hành chính, nghỉ cuối tuần

Mức lương hấp dẫn

Được đào tạo bài bản

Được cung cấp nội dung bài dạy

Được thoả sức sáng tạo

