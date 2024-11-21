Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Gọi điện hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về các chương trình của công ty theo danh sách dữ liệu có sẵn (Công ty cung cấp)
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ trên Fanpage, website,...
- Nhập và xử lý thông tin dữ liệu khách hàng trên hệ thống của công ty;
- Làm việc trong giờ hành chính tại văn phòng
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 18 - 35 tuổi;
- Giọng nói rõ ràng, khả năng xử lý tình huống tốt
- Không yêu cầu kinh nghiệm vì bạn sẽ được đào tạo theo công việc ;
- Có kinh nghiệm về Tư vấn, Chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng thứ nhất: 8 triệu
- Tháng thứ 2: phụ cấp thêm 300k phí giữ xe
- Lương chính thức: 8 triệu VNĐ/tháng + hoa hồng + thưởng
-> Thu nhập trung bình 10 - 15 triệu/tháng;
- Tăng ca (nếu có): có thêm lương tăng ca và phụ cấp bữa tối
- Ngày phép + các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;
- Data khách hàng có sẵn;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 159 NGUYỄN DU, QUẬN 1, HCM

