Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Gọi điện hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về các chương trình của công ty theo danh sách dữ liệu có sẵn (Công ty cung cấp)

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ trên Fanpage, website,...

- Nhập và xử lý thông tin dữ liệu khách hàng trên hệ thống của công ty;

- Làm việc trong giờ hành chính tại văn phòng

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 18 - 35 tuổi;

- Giọng nói rõ ràng, khả năng xử lý tình huống tốt

- Không yêu cầu kinh nghiệm vì bạn sẽ được đào tạo theo công việc ;

- Có kinh nghiệm về Tư vấn, Chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng thứ nhất: 8 triệu

- Tháng thứ 2: phụ cấp thêm 300k phí giữ xe

- Lương chính thức: 8 triệu VNĐ/tháng + hoa hồng + thưởng

-> Thu nhập trung bình 10 - 15 triệu/tháng;

- Tăng ca (nếu có): có thêm lương tăng ca và phụ cấp bữa tối

- Ngày phép + các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;

- Data khách hàng có sẵn;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM

