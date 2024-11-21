Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Gọi điện hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về các chương trình của công ty theo danh sách dữ liệu có sẵn (Công ty cung cấp)
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ trên Fanpage, website,...
- Nhập và xử lý thông tin dữ liệu khách hàng trên hệ thống của công ty;
- Làm việc trong giờ hành chính tại văn phòng
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 18 - 35 tuổi;
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng thứ nhất: 8 triệu
- Tháng thứ 2: phụ cấp thêm 300k phí giữ xe
- Lương chính thức: 8 triệu VNĐ/tháng + hoa hồng + thưởng
-> Thu nhập trung bình 10 - 15 triệu/tháng;
- Tăng ca (nếu có): có thêm lương tăng ca và phụ cấp bữa tối
- Ngày phép + các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;
- Data khách hàng có sẵn;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ POSB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
