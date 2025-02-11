Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 8h30 - 18h (chiều thứ 7 & cn off)., Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, trực tiếp giới thiệu, tư vấn đến khách hàng sản phẩm vay tín chấp, thẻ tín dụng Shinhan finance

- Chăm sóc, phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh

- Tham gia các hoạt động thị trường nhằm phát triển mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Trình độ: Trung cấp trở lên ( THPT phải có kinh nghiêm )

- Độ tuổi: 22 tuổi trở lên

- Hình thức fulltime, ko nhận parttime

- Siêng năng, năng động, trung thực.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 5 - 5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

