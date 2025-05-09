Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TOT Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TOT Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CÔNG TY TNHH TOT Á CHÂU

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TOT Á CHÂU

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: phường Hoá An, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.
Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
Ghi nhận thông tin khách hàng và cập nhật vào hệ thống.
Đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề của khách hàng.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, giao tiếp tốt.
Khả năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, rõ ràng, dễ nghe.

Tại CÔNG TY TNHH TOT Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOT Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOT Á CHÂU

CÔNG TY TNHH TOT Á CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 59/12 Nguyễn Văn Lung, KP.Cầu Hang, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

