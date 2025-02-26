Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Hộ Kinh doanh REASALE DUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa CT2 – Ban cơ yếu chính phủ. 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính (Đối diện công viên thanh xuân cạnh vành đai 3), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Gọi điện/ nhắn tin chăm sóc, tư vấn khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm

Xử lý vấn đề liên quan từ khách hàng

Giải đáp thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm

Tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp THPT trở lên.

Chỉ tuyển nhân viên NỮ , tuyển FULL TIME không tuyển PART TIME

Không yêu cầu kinh nghiệm (Chấp nhận ứng viên mới ra trường)

Có laptop cá nhân

Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Làm việc tại: Tầng 2, Tòa CT2 – Ban cơ yếu chính phủ. 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội(Đối diện công viên thanh xuân cạnh vành đai 3)

Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng + doanh số + thưởng ) (Phụ Thuộc theo năng lực và kinh nghiệm làm việc)

Lương cứng: 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ+ thưởng + phụ cấp + %Ds

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định

Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.

Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...

Đồng nghiệp vui tính, năng động

Happy time hàng ngày, liên hoan hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA

