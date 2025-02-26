Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Hộ Kinh doanh REASALE DUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa CT2 – Ban cơ yếu chính phủ. 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính (Đối diện công viên thanh xuân cạnh vành đai 3), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Gọi điện/ nhắn tin chăm sóc, tư vấn khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm
Xử lý vấn đề liên quan từ khách hàng
Giải đáp thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm
Tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp THPT trở lên.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Chỉ tuyển nhân viên NỮ , tuyển FULL TIME không tuyển PART TIME
Không yêu cầu kinh nghiệm (Chấp nhận ứng viên mới ra trường)
Có laptop cá nhân
Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Làm việc tại: Tầng 2, Tòa CT2 – Ban cơ yếu chính phủ. 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội(Đối diện công viên thanh xuân cạnh vành đai 3)
Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng + doanh số + thưởng ) (Phụ Thuộc theo năng lực và kinh nghiệm làm việc)
Lương cứng: 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ+ thưởng + phụ cấp + %Ds
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.
Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...
Đồng nghiệp vui tính, năng động
Happy time hàng ngày, liên hoan hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh REASALE DUCA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
