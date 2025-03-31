Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The manor central park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Được thành lập vào năm 2015 , Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam là một đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế tại Việt Nam với trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội với các chi nhánh trên khắp đất nước.Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam đã bắt đầu hoạt động với tư cách là nhà giao nhận vận tải biển hàng đầu với dịch vụ từ Việt Nam đến toàn thế giới với đa dạng phương thức từ đường hàng không, đường biển hay vận tải nội địa.
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Mô tả công việc
• Tìm kiếm trên hệ thống đại lý nước ngoài và tư vấn cho họ về dịch vụ logistics như : Sea Ocean, Air, Trucking, Customs Clearance,...
• Thường xuyên liên lạc, chăm sóc khách hàng đại lý nước ngoài qua điện thoại, email hoặc gặp mặt để cung cấp giá cả cạnh tranh và chất lượng dịch vụ linh hoạt, nhanh chóng, tốt nhất cho hệ thống Đại lý. Mục tiêu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đại lý nước ngoài, gia tăng sản lượng bán hàng và Hiệu quả lợi nhuận.
• Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng đại lý nước ngoài và Việt Nam các thông tin về lô hàng một cách đẩy đủ, chính xác và nhanh chóng, đảm bảo rằng tất cả các lô hàng đi và đến đều không bị hư hại hay nhầm lẫn.
• Chủ động phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác đối với các sự việc phát sinh liên quan đến Đại lý, Network.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam

Công Ty TNHH Logistics AMG Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2 Tòa NƠ - VP2 tại Dự án du lịch và nhà ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

