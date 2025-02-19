Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Air & Sea Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

• Xử lý chứng từ và vận chuyển hàng hóa: Quản lý và theo dõi quy trình nhập khẩu/xuất khẩu (bao gồm việc liên hệ với đại lý lấy thông tin pre-alert, kiểm tra bill, khai báo manifest, gửi A/N, cấp D/O). Đặc biệt am hiểu quy trình vận chuyển hàng xuất khẩu bằng đường hàng không/biển vào các thị trường như USA và CA.

• Giám sát và giải quyết vấn đề phát sinh: Theo dõi giá cả, kiểm tra tình trạng lô hàng XNK và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình vận chuyển, bao gồm liên lạc với các hãng hàng không/đại lý và khách hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng.

• Quản lý chứng từ: Phát hành và kiểm tra vận đơn, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chứng từ vận chuyển.

• Khai báo hải quan: Lập và theo dõi các tờ khai hải quan điện tử (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này).

• Các công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Quyền Lợi:

• Mức lương: Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực (bao gồm lương cơ bản + bonus + phụ cấp).

• Phúc lợi: Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; nghỉ lễ, tết theo chính sách công ty.

• Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Các chế độ ưu đãi như nghỉ mát, thưởng lễ, tết, và các phúc lợi khác.

