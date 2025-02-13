Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JIGUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14000 - 18000 Triệu

Mô tả công việc:

1. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề của khách hàng, duy trì, chăm sóc khách hàng.

2. Chat trực tiếp, không gọi điện, không sale

3. Data khách hàng có sẵn

4. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Không app kpi

Thử việc full lương

Chế độ làm việc thứ 2 - thứ 7

Cơ hội thăng tiếng rõ ràng, đồng nghiệp trẻ, môi trường năng động

Tham gia BHXH đúng quy định, nghỉ phép, nghỉ lễ, tết...