Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JIGUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14000 - 18000 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JIGUANG
Mức lương
14000 - 18000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng
Mô tả công việc:
1. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề của khách hàng, duy trì, chăm sóc khách hàng.
2. Chat trực tiếp, không gọi điện, không sale
3. Data khách hàng có sẵn
4. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Không app kpi
Thử việc full lương
Chế độ làm việc thứ 2 - thứ 7
Cơ hội thăng tiếng rõ ràng, đồng nghiệp trẻ, môi trường năng động
Tham gia BHXH đúng quy định, nghỉ phép, nghỉ lễ, tết...
Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu:
Quyền Lợi
Khác
Thử việc 1 tháng Hưởng full chế độ BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép,… Mức lương 14-18tr, tăng dần theo thâm niên Công ty bao ăn, bao ở Công ty cung cấp điện thoại, máy tính phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
