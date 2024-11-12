Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty;

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý;

Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 (LC + HH + Phụ cấp + thưởng);

Thử việc 1 tháng 85% lương;

Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước;

Leader đào tạo tận tình, chu đáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

