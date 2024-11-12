Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty;
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý;
Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;
Có Laptop cá nhân.
Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;
Có Laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 (LC + HH + Phụ cấp + thưởng);
Thử việc 1 tháng 85% lương;
Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước;
Leader đào tạo tận tình, chu đáo
Thử việc 1 tháng 85% lương;
Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước;
Leader đào tạo tận tình, chu đáo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI