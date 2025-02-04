Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
- Hà Nội: 8
- 20M k giới hạn theo năng lực Được thưởng các ngày Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, có lộ trình thăng tiến rõ ràng 8h20
- 16h30, nghỉ 4 ngày/ tháng Môi trường Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tiếp nhận data từ bộ phận Marketing
Nhắn tin, hỏi thăm khách hàng về tình hình sử dụng sản phẩm của công ty
Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, xử lý các tình huống và giải quyết vấn đề khách hàng
upsell đơn hàng từ khách hàng cũ của bộ phận Sale
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, kiên trì, ham học hỏi
Độ tuổi 99-2k4
Có tiếng anh cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI