Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8

- 20M k giới hạn theo năng lực Được thưởng các ngày Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, có lộ trình thăng tiến rõ ràng 8h20

- 16h30, nghỉ 4 ngày/ tháng Môi trường Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tiếp nhận data từ bộ phận Marketing
Nhắn tin, hỏi thăm khách hàng về tình hình sử dụng sản phẩm của công ty
Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, xử lý các tình huống và giải quyết vấn đề khách hàng
upsell đơn hàng từ khách hàng cũ của bộ phận Sale

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop
Chăm chỉ, kiên trì, ham học hỏi
Độ tuổi 99-2k4
Có tiếng anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 84, đường 23, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

