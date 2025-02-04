Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8

- 20M k giới hạn theo năng lực Được thưởng các ngày Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, có lộ trình thăng tiến rõ ràng 8h20

- 16h30, nghỉ 4 ngày/ tháng Môi trường Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, Quận Nam Từ Liêm