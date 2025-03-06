Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Nguyễn Tuân, Toà Gold Season, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tiếp nhận, trả lời hotline, xử lý các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng, bộ phận kinh doanh.

Xử lý các yêu cầu hỗ trợ về học tập liên quan đến học sinh: Hướng dẫn học sinh vào lớp, đổi giáo viên, đổi lớp cho học sinh, bảo lưu kết quả.

Thông báo tình hình học tập của học sinh đến phụ huynh theo định kỳ để đảm bảo chất lượng học tập của học sinh.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng học tập của học sinh.

Liên hệ khách hàng xác nhận nhu cầu tư vấn đăng ký khóa học.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, hoặc năm cuối đang chờ bằng (có thể làm full-time).

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc bán hàng tối thiểu 6 tháng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách hàng

Thành thạo sử dụng các phần mềm tin học văn phòng

Phẩm chất cần có: Trung thực, nhiệt tình, kiên trì, kỹ năng xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.000.000 đến 8.000.000.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao.

Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân.

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định

