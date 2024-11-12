Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 394 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhận data khách hàng ,chăm sóc tư vấn dịch vụ
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, chat trực tuyến về các vấn đề liên quan đến sản phẩm của công ty.
- Tư vấn dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng.
- Tham gia vào các hoạt động chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Hỗ trợ các hoạt động khác tại văn phòng cty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần cầu tiến.
-Thành thạo tin học văn phòng.
-Đam mê công việc.
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 triệu - 13 triệu
- Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng và kiến thức trong ngành vận tải (kỹ năng tư vấn, đàm phán, chốt sale nhanh gọn).
-Được hưởng lương tháng thứ 13.
-Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty.
- Tham gia các hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 ngõ Tô Tiền, phố Khâm thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

