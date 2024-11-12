Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 394 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

- Nhận data khách hàng ,chăm sóc tư vấn dịch vụ

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, chat trực tuyến về các vấn đề liên quan đến sản phẩm của công ty.

- Tư vấn dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng.

- Tham gia vào các hoạt động chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Hỗ trợ các hoạt động khác tại văn phòng cty.

Yêu Cầu Công Việc

-Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần cầu tiến.

-Thành thạo tin học văn phòng.

-Đam mê công việc.

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 triệu - 13 triệu

- Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng và kiến thức trong ngành vận tải (kỹ năng tư vấn, đàm phán, chốt sale nhanh gọn).

-Được hưởng lương tháng thứ 13.

-Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty.

- Tham gia các hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI D&T

