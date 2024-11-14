Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km6, QL379, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu và phản hồi thông tin dịch vụ chuyển phát tới khách hàng
Tiếp nhận, khai thác, xử lý thông tin từ các đơn vị nội bộ trên toàn mạng lưới
Giải quyết khiếu nại và bồi thường sự vụ.
Báo cáo kết quả thực hiện công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Đảm nhận các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 30 tuổi trở lên
Trình độ: Trung cấp trở lên
Ưu tiên đã từng làm việc qua vị trí điều phối giao nhận, vận tải, DVKH
Biết sử dụng máy tính cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc
Đóng bảo hiểm và được đảm bảo các chế độ Phúc lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
