Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km6, QL379, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu và phản hồi thông tin dịch vụ chuyển phát tới khách hàng

Tiếp nhận, khai thác, xử lý thông tin từ các đơn vị nội bộ trên toàn mạng lưới

Giải quyết khiếu nại và bồi thường sự vụ.

Báo cáo kết quả thực hiện công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Đảm nhận các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Độ tuổi từ 30 tuổi trở lên

Trình độ: Trung cấp trở lên

Ưu tiên đã từng làm việc qua vị trí điều phối giao nhận, vận tải, DVKH

Biết sử dụng máy tính cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc

Đóng bảo hiểm và được đảm bảo các chế độ Phúc lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

