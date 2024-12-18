Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần 9Pay
- Hà Nội: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Chăm sóc khách hàng
Xử lý công việc thông qua các công cụ CMS, CRM, các kênh giao tiếp với khách hàng như Emai, Zalo, Skype, Telegram, Whatsapp..)
Hỗ trợ xử lý & kiểm tra trạng thái giao dịch, xử lý khiếu nại từ Khách hàng
Thực hiện monitor giám sát hệ thống & giao dịch
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Thời gian làm việc: Luân phiên theo ca, 1 ca làm 8 tiếng, được nghỉ 1 – 1,5 ngày/tuần. Chuyên ca ngoài giờ hành chính. Các ca ngoài giờ hành chính sẽ làm việc tại nhà.
Ca làm việc có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm CSKH trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Fintech, ngân hàng, TMĐT...
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (đọc, hiểu)
Có trách nhiệm trong công việc, trung thực và chịu được áp lực.
Khả năng tiếp thu tốt, nhạy bén trong công việc và có khả năng xử lý tình huống phát sinh.
Hiểu rõ về vị trí và yêu cầu công việc.
Tại Công ty Cổ phần 9Pay Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng căn cứ theo hiệu quả kinh doanh, thưởng nóng...
Đánh giá và điều chỉnh lương: 1 lần/ năm.
Được tham gia đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Du lịch hàng năm Team và công ty 2-3 lần/ năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 9Pay
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
