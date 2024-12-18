Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chăm sóc khách hàng

Xử lý công việc thông qua các công cụ CMS, CRM, các kênh giao tiếp với khách hàng như Emai, Zalo, Skype, Telegram, Whatsapp..)

Hỗ trợ xử lý & kiểm tra trạng thái giao dịch, xử lý khiếu nại từ Khách hàng

Thực hiện monitor giám sát hệ thống & giao dịch

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Thời gian làm việc: Luân phiên theo ca, 1 ca làm 8 tiếng, được nghỉ 1 – 1,5 ngày/tuần. Chuyên ca ngoài giờ hành chính. Các ca ngoài giờ hành chính sẽ làm việc tại nhà.

Ca làm việc có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm CSKH trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Fintech, ngân hàng, TMĐT...

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (đọc, hiểu)

Có trách nhiệm trong công việc, trung thực và chịu được áp lực.

Khả năng tiếp thu tốt, nhạy bén trong công việc và có khả năng xử lý tình huống phát sinh.

Hiểu rõ về vị trí và yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần 9Pay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 13.000.000Vnđ + 1.000.000Vnđ phụ cấp

Thưởng căn cứ theo hiệu quả kinh doanh, thưởng nóng...

Đánh giá và điều chỉnh lương: 1 lần/ năm.

Được tham gia đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Du lịch hàng năm Team và công ty 2-3 lần/ năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 9Pay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin