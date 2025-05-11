Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Misota Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng qua các kênh online, hotline phân bổ tới bộ phận Kinh doanh

- Chăm sóc khách hàng trước khi mua hàng, sau khi mua hàng.

- Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, vướng mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Thực hiện khảo sát khách hàng về chính sách, dịch vụ, sản phẩm của công ty.

- Báo cáo theo quy định công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm làm việc tại vị trí tương đương hoặc các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh

Giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, xử lý tình huống tốt

Tự tin, năng động, nhiệt huyết, đam mê với công việc.

Cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ, nhạy bén, trung thực,…

Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9-11 triệu + Phụ cấp + thưởng doanh thu

12 ngày nghỉ phép có lương trong năm, BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước

Môi trường làm việc trẻ, năng động,

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, 14, thưởng thành tích đặc biệt.

Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, thưởng thâm niên

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao kĩ năng phát triển bản thân

Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin