Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Misota Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Tiếp nhận thông tin khách hàng qua các kênh online, hotline phân bổ tới bộ phận Kinh doanh
- Chăm sóc khách hàng trước khi mua hàng, sau khi mua hàng.
- Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, vướng mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Thực hiện khảo sát khách hàng về chính sách, dịch vụ, sản phẩm của công ty.
- Báo cáo theo quy định công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm làm việc tại vị trí tương đương hoặc các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh
Giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, xử lý tình huống tốt
Tự tin, năng động, nhiệt huyết, đam mê với công việc.
Cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ, nhạy bén, trung thực,…
Giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, xử lý tình huống tốt
Tự tin, năng động, nhiệt huyết, đam mê với công việc.
Cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ, nhạy bén, trung thực,…
Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 9-11 triệu + Phụ cấp + thưởng doanh thu
12 ngày nghỉ phép có lương trong năm, BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ, năng động,
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, 14, thưởng thành tích đặc biệt.
Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, thưởng thâm niên
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao kĩ năng phát triển bản thân
Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến
12 ngày nghỉ phép có lương trong năm, BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ, năng động,
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, 14, thưởng thành tích đặc biệt.
Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, thưởng thâm niên
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao kĩ năng phát triển bản thân
Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI