Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 05 - TTA, Khu liền kề HC Golden City, Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiệp vụ kế toán cơ bản: Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, bao gồm thu chi, đối chiếu công nợ, quản lý quỹ và lập báo cáo hàng ngày, tuần, tháng.

Quản lý hệ thống bán hàng: Kiểm soát tồn kho, phân bổ hàng hóa giữa các cửa hàng

Tính lương và chế độ nhân viên: Chấm công, tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho nhân viên trong hệ thống cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Độ tuổi: 25- 30 tuổi

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên trong lĩnh vực chuỗi cửa hàng.

Thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Excel, Word) , có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng phần mềm Nhanh.vn và ứng dụng AI trong công việc

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT,...).

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.