Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 9 - 10, số 49, ngõ 15, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn.

Giải quyết các khiếu nại và vấn đề phát sinh từ khách hàng.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kinh doanh vật liệu/thiết bị xây dựng.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường vật liệu/thiết bị xây dựng.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Quản trị đội ngũ bán hàng quy mô >30 người.

Thiết lập KPI và cơ chế lương thưởng theo hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.