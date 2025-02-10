Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc chăm sóc và khảo sát khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ sửa chữa, mua hàng xe mới tại công ty (qua hình thức gọi điện thoại).
Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, và phối hợp cùng các phòng ban liên quan để xử lý khiếu nại theo quy trình.
Đề xuất các hoạt động CSKH mới và tổ chức các hoạt động CSKH theo định kỳ.
Thực hiện các công việc CSKH khác theo yêu cầu công việc.
Báo cáo công việc phát sinh và công việc định kỳ đến Ban lãnh đạo công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các Trường Trung cấp / Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan
Phẩm chất đạo đức tốt. Trung thực, kiên trì, nghiêm túc trong công việc
Đối tượng: Nam/nữ, từ 20-35 tuổi.
Ưu tiên nhân viên đã có kinh nghiệm tại các hãng hoặc Gara sửa chữa

Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam
Thưởng lễ, tết......
Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Các quyền lợi chi tiết cụ thể khác khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên

Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Bắc Sơn Tổ 10 Phường Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

