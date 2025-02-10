Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc chăm sóc và khảo sát khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ sửa chữa, mua hàng xe mới tại công ty (qua hình thức gọi điện thoại).

Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, và phối hợp cùng các phòng ban liên quan để xử lý khiếu nại theo quy trình.

Đề xuất các hoạt động CSKH mới và tổ chức các hoạt động CSKH theo định kỳ.

Thực hiện các công việc CSKH khác theo yêu cầu công việc.

Báo cáo công việc phát sinh và công việc định kỳ đến Ban lãnh đạo công ty.

Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các Trường Trung cấp / Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan

Phẩm chất đạo đức tốt. Trung thực, kiên trì, nghiêm túc trong công việc

Đối tượng: Nam/nữ, từ 20-35 tuổi.

Ưu tiên nhân viên đã có kinh nghiệm tại các hãng hoặc Gara sửa chữa

Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam

Thưởng lễ, tết......

Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Các quyền lợi chi tiết cụ thể khác khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên

