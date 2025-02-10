Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên
- Thái Nguyên: TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công việc chăm sóc và khảo sát khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ sửa chữa, mua hàng xe mới tại công ty (qua hình thức gọi điện thoại).
Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, và phối hợp cùng các phòng ban liên quan để xử lý khiếu nại theo quy trình.
Đề xuất các hoạt động CSKH mới và tổ chức các hoạt động CSKH theo định kỳ.
Thực hiện các công việc CSKH khác theo yêu cầu công việc.
Báo cáo công việc phát sinh và công việc định kỳ đến Ban lãnh đạo công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phẩm chất đạo đức tốt. Trung thực, kiên trì, nghiêm túc trong công việc
Đối tượng: Nam/nữ, từ 20-35 tuổi.
Ưu tiên nhân viên đã có kinh nghiệm tại các hãng hoặc Gara sửa chữa
Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết......
Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Các quyền lợi chi tiết cụ thể khác khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
