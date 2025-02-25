Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 102 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng cần sử dụng các dịch vụ về Logistics (khai báo hải quan, vận tải quốc tế...), tiếp cận và giới thiệu tất cả dịch vụ vận chuyển của công ty cho khách hàng.

- Báo giá cước vận chuyển và các dịch vụ khác kèm theo, tư vấn và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Tiếp tục chăm sóc hậu mãi, phối hợp với các bộ phận khác của Công ty để giải quyết thắc mắc, khiếu nại, và đề xuất của khách hàng nếu có.

- Các chi tiết khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sales Logistics hoặc làm việc tại các Freight Forwarder, công ty Logistics hoặc hãng tàu biển.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại thương, khối ngành kinh tế, logistics.

- Sẽ là lợi thế nếu ứng viên: Biết về lĩnh vực vận tải biển và xuất nhập khẩu, incoterms,…

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, năng động, khả năng giao tiếp tốt, yêu thích kinh doanh, có tinh thần cầu tiến.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

- Số lượng: 4 (2 ứng viên HCM. 2 ứng viên HN)

+ Chi nhánh HCM: 1 Tiếng Anh, 1 Tiếng Trung

+ Chi nhánh Hà Nội: 1 Tiếng Trung và 1 Sales có kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

