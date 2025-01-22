Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Ola Chat làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Ola Chat
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 324 Tây Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Liên hệ với người dùng và nâng cao sự tương tác trong ứng dụng của người dùng
- Thu thập data người dùng để thuận lợi cho việc chăm sóc tiếp theo
- Duy trì việc người dùng sử dụng app hàng ngày, giải quyết các vấn đề phát sinh để người
dùng sử dụng dịch vụ trên app.
- Tối ưu hóa quy trình dịch vụ để duy trì người dùng.
- Chủ động nắm bắt kịp thời vấn đề của người dùng trên app và xử lí
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** Yêu cầu công việc:
- Nữ, tiếng Trung giao tiếp, có thể sử dụng trong công việc
Nữ
- Giao tiếp tốt, giọng nói hay, hướng ngoại
- Có thể chủ động nói chuyện với người lạ
- Chịu được áp lực trong công việc, luôn tích cực, vui vẻ, năng động
- Sử dụng thành thạo các kỹ năng văn phòng như excel, word,…
- Quen thuộc với thị trường giải trí trên Internet Việt Nam, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về phát sóng trực tiếp (live broadcast)
- Thời gian làm việc: 13:00 – 21:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
Tại Ola Chat Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ola Chat
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
