Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Ola Chat làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 324 Tây Sơn

Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Liên hệ với người dùng và nâng cao sự tương tác trong ứng dụng của người dùng

- Thu thập data người dùng để thuận lợi cho việc chăm sóc tiếp theo

- Duy trì việc người dùng sử dụng app hàng ngày, giải quyết các vấn đề phát sinh để người

dùng sử dụng dịch vụ trên app.

- Tối ưu hóa quy trình dịch vụ để duy trì người dùng.

- Chủ động nắm bắt kịp thời vấn đề của người dùng trên app và xử lí

Yêu Cầu Công Việc

*** Yêu cầu công việc:

- Nữ, tiếng Trung giao tiếp, có thể sử dụng trong công việc

- Giao tiếp tốt, giọng nói hay, hướng ngoại

- Có thể chủ động nói chuyện với người lạ

- Chịu được áp lực trong công việc, luôn tích cực, vui vẻ, năng động

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng văn phòng như excel, word,…

- Quen thuộc với thị trường giải trí trên Internet Việt Nam, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về phát sóng trực tiếp (live broadcast)

- Thời gian làm việc: 13:00 – 21:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

