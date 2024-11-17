Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 02. LK3. KĐT Sông Đà 7, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Khai Invoice/Packing List

- Xử lý và yêu cầu các công việc trong công ty

- Báo cáo, khai báo hàng trên các ứng dụng Excel, Word, Powerpoint

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ít nhất cao đẳng trở lên .

- Từ vựng tiếng anh tốt , giao tiếp tiếng anh được là lợi thế.

- Có Kinh nghiệm Khai Invoice/Packing List ( Còn lại được đào tạo thêm ).

- Chăm chỉ, chịu khó , kĩ trong mọi việc , siêng năng.

- Kỹ Năng trong các ứng dụng Excel, Word, Powerpoint làm tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH Tham gia team building, các hoạt động “ăn chơi” của công ty, du lịch hằng năm.

- Thưởng cuối tháng, lễ, Tết và tháng 13 đầy đủ và phụ cấp nếu có.

- Review tăng lương 2 lần mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

