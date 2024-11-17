Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 02. LK3. KĐT Sông Đà 7, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Khai Invoice/Packing List
- Xử lý và yêu cầu các công việc trong công ty
- Báo cáo, khai báo hàng trên các ứng dụng Excel, Word, Powerpoint

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ít nhất cao đẳng trở lên .
- Từ vựng tiếng anh tốt , giao tiếp tiếng anh được là lợi thế.
- Có Kinh nghiệm Khai Invoice/Packing List ( Còn lại được đào tạo thêm ).
- Chăm chỉ, chịu khó , kĩ trong mọi việc , siêng năng.
- Kỹ Năng trong các ứng dụng Excel, Word, Powerpoint làm tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH Tham gia team building, các hoạt động “ăn chơi” của công ty, du lịch hằng năm.
- Thưởng cuối tháng, lễ, Tết và tháng 13 đầy đủ và phụ cấp nếu có.
- Review tăng lương 2 lần mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 09 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

