Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH dược mỹ phẩm châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện thủ tục pháp lý để nhập khẩu và lưu hành sản phẩm trên thị trường:

+ Chuẩn bị hồ sơ và đăng ký lưu hành sản phẩm (dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe).

+ Cập nhật thường xuyên các nghị định, thông tư, quyết định,...của Nhà nước có liên quan đến việc đăng ký lưu hành sản phẩm, xuất nhập khẩu và các vấn đề khác trong công ty.

+ Lưu trữ hồ sơ theo đúng nguyên tắc lưu trữ và quy định của cơ quan chức năng.

+ Thủ tục pháp lý của công ty: GDP, Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, bảo hộ nhãn hiệu, website, sàn thương mại điện tử, ...

2. Cung cấp tài liệu, hồ sơ:

+ Hồ sơ sản phẩm để làm tài liệu tập huấn đào tạo và phổ biến, quảng bá sản phẩm cho Công ty.

+ Giấy tờ pháp lý cho các đối tác theo yêu cầu.

+ Báo giá, hồ sơ vào hàng theo đúng yêu cầu của kinh doanh.

+ Công văn liên quan đến các sản phẩm công ty kinh doanh.

3. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa

+ Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ để khai báo hải quan.

+ Hỗ trợ các công việc liên quan đến nhập khẩu hàng hóa.

+ Giao nhận và kiểm nhập hàng hóa sau khi nhập khẩu vào kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên chuyên ngành: kinh tế đối ngoại, xuất nhập khẩu, luật

Gắn bó lâu dài với công ty

Ưu tiên các ứng viên gần văn phòng - Tòa VTC Online, 18 Tam Trinh

Sử dụng thành thạo excel, word và tiếng Anh (đọc hiểu, viết) là một lợi thế.

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm.

Thử viện trong vòng 2 tháng

Tại Công ty TNHH dược mỹ phẩm châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 7.000.000 trở lên hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực

- Lương tháng 13 + thưởng theo doanh số. Thưởng vào các dịp 30/4 – 1/5, 2/9, tết, sinh nhật, 8/3, trung thu....

- Đóng bảo hiểm theo mức lương thực tế. Nghỉ chiều Thứ 7 + CN hàng tuần và nghỉ phép theo quy định. Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dược mỹ phẩm châu Âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin