Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 12 (09), Khu nhà ở thương mại công ty TNHH Sông Công Hà Đông, phường Hà Cầu, Hà Đông

Chứng từ xuất nhập khẩu

Soạn và theo dõi các báo giá, đơn hàng, hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, biên bản giao nhận hàng.

Lập báo cáo chi tiết hoa hồng theo tháng và làm đề nghị thanh toán hoa hồng cho KH khi phát sinh.

Lập phiếu yêu cầu lấy mẫu, yêu cầu test mẫu từ kinh doanh khi có phát sinh.

Tổng hợp kế hoạch xuất hàng theo tuần, theo tháng và bảng kế hoạch thu nợ theo tuần.

Bàn giao chứng từ cho kế toán: các PO, hợp đồng của Khách.

Kiểm tra phương thức thanh toán của đơn hàng để phối hợp gửi Đề nghị xuất kho cho nhà máy về kế hoạch sản xuất và thời gian cụ thể để để tìm kiếm BOOKING phù hợp.

Chuẩn bị hồ sơ xin C/O tại bộ công thương+VCCI :CO FORM :B, EUR1.

Theo dõi lịch tàu và update thường xuyên vào file Export Shipment => báo cáo với lãnh đạo và khách khi có thay đổi về lịch trình lô hàng : delayed, roll tàu,...

Theo dõi tiến độ thanh toán => báo khách thanh toán đúng hạn

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, XNK, thương mại...

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

- Có chứng chỉ XNK.

- Am hiểu các quy định/luật về các hoạt động XNK/logistics/hải quan.

- Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH đầy đủ.

- Được trang bị PC, Laptop theo nhu cầu công việc.

- Thu nhập cao, dựa theo kết quả doanh thu

- Được hưởng phép năm, nghỉ có lương theo quy định của Luật.

- Được xét nâng lương theo năng lực, được hưởng lương tháng 13, thưởng Doanh thu, thưởng các ngày Lễ, Tết...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin