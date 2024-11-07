Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô
- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc về chăm sóc khách hàng. Nhận thông tin lô hàng từ sales/agent/ khách hàng của công ty
Tổng hợp giá từ trưởng phòng và báo lại theo yêu cầu của khách hàng/sales/agent
Đặt chỗ ( booking ) với các hãng tàu hoặc hãng hàng không, agent, cload cho các lô hàng.
Giải đáp các vấn đề, thắc mắc của khách hàng/agent.
Khai truyền manifest gửi cho hãng tàu và hãng hàng không
Chịu trách nhiệm kiểm tra, giao dịch chứng từ vận tải các tuyến
Theo dõi chặt chẽ lịch trình các lô hàng để cập nhật kịp thời và chính xác cho khách hàng, agent & team sales
Xây dựng mối quan hệ với các hãng tàu, đại lý , cloader
Các nhiệm vụ khác được phân công bởi phụ trách phòng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết về cs doc freight và freight forwarding
Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề
Tiếng Anh thành thạo (4 Kỹ năng)
Có kinh nghiệm tương đương 2 năm trở lên
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
Đam mê và muốn gắn bó lâu với nghề freight forwarding
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội đào tạo và phát triển bản thân;
- Hưởng đầy đủ các chế độ lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước, các chế độ đãi ngộ khác từ công ty;
- Thưởng các dịp Lễ Tết;
- Tháng lương thứ 13 + thưởng KPI;
- Tham gia các sự kiện, du lịch, ...và các chế độ phúc lợi khác theo Chính sách của Công ty.
- Thời gian làm việc: Sáng từ 8-12h, chiều từ 13h30-17h30, thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 làm buổi sáng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
