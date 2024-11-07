Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Truyền – khai manifest, khai VGM, AFR, ACI, AMS, ENS,…

Theo dõi diễn biến lô hàng, lịch trình vận chuyển để kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

Tuân thủ SOP, hoàn thành công việc chuyên môn được giao.

Gửi giấy báo hàng đến cho khách hàng.

Nhập dữ liệu vào hệ thống. Nhập liệu các chi phí, doanh thu lô hàng lên phần mềm.

Chuyển debit note – credit note – hoá đơn đỏ cho khách hàng, đại lý.

Thu hồi hoá đơn – debit note đầu vào.

Theo dõi thanh toán cho các bên.

Đề nghị xuất hoá đơn cho khách hàng, đại lý.

Đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp trong nước và đại lý nước ngoài.

Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Logistics, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm ở vị trí tương đương tại các công ty Logistics, Forwarding.

Có kinh nghiệm làm cả hàng xuất - nhập air, sea.

Am hiểu về lĩnh vực Logistics.

Tiếng anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thân nhân,....

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định.

Thời gian làm việc: 8h-17h30 (từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ 2 buổi sáng thứ 7/tháng), nghỉ trưa 1h30p.

Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp bền vững - vui vẻ - gắn kết, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin