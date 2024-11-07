Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty CP Bionature VN. Tầng 4, tòa HUD3, 121 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Làm việc với các cơ quan Nhà nước về các thủ tục mua bán nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu, công bố, đăng ký hàng hóa xuất nhập khẩu

Tìm kiếm, đàm phán giá và làm việc với các Forwarder trong các trường hợp thuê vận chuyển và nhập khẩu

Hỗ trợ kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ sản phẩm

Các công việc khác liên quan đến nhập khẩu theo yêu cầu của BGĐ

Làm việc với nhà cung cấp, đơn hàng, theo dõi đơn hàng nhập khẩu, thông quan.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân,...

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Tự tin trong tiếng Anh thương mại

Tin học tốt, khai thác thông tin trên Internet

Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng

Biết thương lượng, đàm phán là một lợi thế

Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, trung thực

Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả

Tinh thần cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm cao

Mong muốn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài để phát triển sự nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7-10 triệu/ tháng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện

Mức lương: thoả thuận tuỳ năng lực, kinh nghiệm + lương trách nhiệm + lương hiệu quả + thưởng doanh số

Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

12 ngày phép/ năm

Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM

