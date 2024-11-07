Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty CP Bionature VN. Tầng 4, tòa HUD3, 121 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Làm việc với các cơ quan Nhà nước về các thủ tục mua bán nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu, công bố, đăng ký hàng hóa xuất nhập khẩu
Tìm kiếm, đàm phán giá và làm việc với các Forwarder trong các trường hợp thuê vận chuyển và nhập khẩu
Hỗ trợ kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ sản phẩm
Các công việc khác liên quan đến nhập khẩu theo yêu cầu của BGĐ
Làm việc với nhà cung cấp, đơn hàng, theo dõi đơn hàng nhập khẩu, thông quan.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân,...
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Tự tin trong tiếng Anh thương mại
Tin học tốt, khai thác thông tin trên Internet
Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng
Biết thương lượng, đàm phán là một lợi thế
Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, trung thực
Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả
Tinh thần cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm cao
Mong muốn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài để phát triển sự nghiệp
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Tự tin trong tiếng Anh thương mại
Tin học tốt, khai thác thông tin trên Internet
Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng
Biết thương lượng, đàm phán là một lợi thế
Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, trung thực
Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả
Tinh thần cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm cao
Mong muốn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài để phát triển sự nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 7-10 triệu/ tháng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện
Mức lương: thoả thuận tuỳ năng lực, kinh nghiệm + lương trách nhiệm + lương hiệu quả + thưởng doanh số
Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
12 ngày phép/ năm
Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện
Mức lương: thoả thuận tuỳ năng lực, kinh nghiệm + lương trách nhiệm + lương hiệu quả + thưởng doanh số
Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
12 ngày phép/ năm
Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI