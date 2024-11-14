Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT01 - 51 - 53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy trình nhằm đảm bảo nâng cao tỷ lệ tái tục và phát triển kinh doanh của cơ sở phụ trách. Chi tiết như sau:

Chăm sóc khách hàng, đảm bảo nâng cao tỷ lệ tái tục:

Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ; tổ chức họp phụ huynh, báo cáo tình trạng học tập theo quy trình đối với các học viên được phân công.

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu/ khiếu nại của khách hàng là Phụ huynh học sinh; đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.

Quản lý và hỗ trợ toàn bộ Phụ huynh/Học sinh đang học sử dụng hệ thống tài khoản quản lý học tập (tài khoản Teky School/LMS/Zalo Teky Academy).

Quản lý thông tin khách hàng đúng quy trình và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu. (Odoo CRM)

Phối hợp tổ chức vận hành lớp học cùng bộ phận học vụ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị, kinh doanh, sư phạm,..... hoặc các ngành nghề liên quan

Giọng nói chuẩn. Giao tiếp linh hoạt, tạo dựng được niềm tin với khách hàng. Có Kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối, giải quyết vấn đề

Yêu thích môi trường giáo dục, tiếp xúc và trao đổi với Học viên, Phụ huynh.

Có kinh nghiệm từ 06 tháng ở vị trí tương đương

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Tiếng Anh, Tin học... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Có laptop cá nhân. Không ngại làm cuối tuần

Thời gian làm việc: Làm việc theo ca sáng, chiều hoặc tối (tối thiểu 44h/tuần, 11 ca/tuần).

Ca sáng: 8h00 – 12h00; ca chiều: 13h00-1700; ca tối: 17h00-21h00.

Nghỉ 1,5 ngày/tuần, đăng kí theo tuần.

Ưu tiên nghỉ trong tuần và đi làm cuối tuần. Làm 3-4 ca tối/tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 đ - 10,000,000 đ/tháng, có thỏa thuận theo năng lực.

Thử việc 02 tháng, hưởng 85 % lương chính thức.

Được làm việc cùng đội ngũ số 1 Việt Nam trong mảng STEAM cho khối mầm non và sau đó là K12: nhân sự tại TEKY là những người đang tạo và dẫn dắt xu hướng STEAM cho K12 ở Việt Nam

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng

Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.

Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.

Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý.

Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/năm

Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại học viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

