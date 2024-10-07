Tuyển Hành chính Công ty TNHH Rivico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 60 đường số 05, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lí vận hành, quảng cáo trên kênh Social Media (Google, Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo,...); Hỗ trợ triển khai, quản lý, quảng cáo các kênh Thương Mại Điện Tử (Shopee, Lazada, Tiktok Shop,...) Triển khai content (quảng cáo) trên Social media (chương trình khuyến mãi, branding, MKT online, offline,...); Cập nhập xu hướng quảng cáo, platform mới; Research & Update Insight về thị trường, khách hàng mỗi ngày; Đề xuất phương án thực thi, ngân sách/tháng; Đánh giá, tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo hàng ngày; Báo cáo kế hoạch cho Manager/Leader; Làm việc với các phòng ban liên quan để đạt được KPIs của team, công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing và Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan; Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong mảng Agency/Retail về quảng cáo; Tuổi : 1996 - 2003 Biết về quản lý các Platfom về website là lợi thế: Haravan, Sapo, Nhanh, Wordpress,... Hiểu rõ cách vận hành & Setup của các Platform Social Media (Facebook, Google, Tiktok, Instagram, Zalo); Yêu thích, đam mê và có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing (digital performance, social media, Ecommerce); Sáng tạo, có tư duy giải quyết vấn đề; chịu áp lực được công việc.

Tại Công ty TNHH Rivico Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 10,000,000 - 15,000,000 (Deal theo năng lực); Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của nhà nước; Lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác; Được tham gia Team Building, Year End Party,...; Review lương hàng năm; Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân với lộ trình rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rivico

