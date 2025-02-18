Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 77 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch ý tưởng cho các chiến dịch chạy quảng cáo Facebook.

Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, tính hiệu quả của quảng cáo.

Xây dựng nội dung, các bài quảng cáo sản phẩm phù hợp với yêu cầu trên Facebook ads, thị trường Philippines.

Phối hợp với phòng Sales để lên plan trong tháng.

Báo cáo ngày/tuần/tháng theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về chạy ads Facebook, chạy mess thị trường Đông Nam Á là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có sự sáng tạo, tư duy logic và nhạy bén với sự thay đổi của thị trường.

Là người ham học hỏi, nhiệt huyết, có ý chí cầu tiến và có khả năng tự làm việc độc lập.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng kpi có hệ thống minh bạch, xét duyệt tăng lương 6 tháng - 1 năm.

Làm việc hoàn toàn dân chủ với ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty.

Liên hoan tiệc trà sữa vào mỗi tuần, tiệc ngọt mỗi tháng.

Đãi ngộ, phúc lợi, sinh nhật, lễ tết,...

Làm việc trong môi trường mở có cơ hội tham gia công tác ngoài nước, được giao lưu học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin