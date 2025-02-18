Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 77 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch ý tưởng cho các chiến dịch chạy quảng cáo Facebook.
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, tính hiệu quả của quảng cáo.
Xây dựng nội dung, các bài quảng cáo sản phẩm phù hợp với yêu cầu trên Facebook ads, thị trường Philippines.
Phối hợp với phòng Sales để lên plan trong tháng.
Báo cáo ngày/tuần/tháng theo yêu cầu quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về chạy ads Facebook, chạy mess thị trường Đông Nam Á là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng kpi có hệ thống minh bạch, xét duyệt tăng lương 6 tháng - 1 năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
