Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, N07a, KĐTM Dịch Vọng, Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chuyên chở hàng hóa của Công ty đi giao cho khách hàng theo đơn hàng từ điều vận giao cho khách đảm bảo đúng thời gian và địa chỉ. Nhận hàng hóa đầy đủ theo đơn hàng từ điều vận. Kiểm tra chất lượng và trọng lượng hàng hoá, sau đó ký vào phiếu xuất kho khi nhận hàng đi giao. Giao hàng hóa theo đúng đơn hàng và địa chỉ khách hàng trên đơn hàng Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp. Đặc biệt, sai phạm do lưu thông trên đường từ phía lái xe gây nên thì lái xe phải chịu trách nhiệm về hành vi đó. Không được uống rượu/ bia chất có cồn trước và trong lúc điều khiển xe khi đi giao hàng. Không được chở hàng hóa, vật dụng trái pháp luật. Chấp hành tốt chế độ phòng cháy, chữa cháy Thông thạo các tuyến đường để đến nơi cần đến trên con đường gần nhất.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Có bằng lái xe Tốt nghiệp trung cấp trở lên Am hiểu luật giao thông Sức khỏe tốt, trung thực Kỹ năng xử lý tình huống
Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước. Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kỳ. Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến. Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng, team building, Year end Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, N07a, KĐTM Dịch Vọng, Thành Thái, Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

