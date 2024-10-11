Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà Nhà Mitec, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó;

- Phụ trách liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh để có nguồn CV hiệu quả;

- Trực tiếp tham gia vào quá trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên;

- Tham gia thiết lập các tiêu chí và bảng mô tả công việc của các vị trí.

- Quản ký data tuyển dụng, cập nhật báo cáo;

- Chủ ý lên ý tưởng phối hợp với các nhân sự tổ chức các sự kiện lễ tết;

- Phối hợp với các bên làm sự kiện khi cần thiết;

- Thực hiệc các chế độ thăm hỏi phúc lợi cho người lao động.

- Quản lý HĐLĐ, hồ sơ lao động;

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự - đánh giá thử việc - & giải quyết thủ tục nghỉ việc, thanh lý cho người lao động.

- Giải quyết các quan hệ lao động hoặc phát sinh tranh chấp;

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 25 đến dưới 35 tuổi, tốt nghiệp ĐH trở lên.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên biết làm BHXH, Tính lương, thuế thu nhập cá nhân – Hiểu biết và cập nhật các thông tư nghị định liên quan đến chuyên môn/ luật lao động.

- Trách nhiệm với công việc, làm việc nhiệt tình, tinh thần học hỏi lắng nghe.

- Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Driver) tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận 9-12tr++ Phụ cấp ăn trưa ++ Thưởng doanh số công ty hàng tháng

- Đóng BHXH ngay khi ký HĐ chính thức;

- Thử việc có phép

- Ứng viên được làm việc trong môi trường trẻ, năng động;

- Tham gia các sự kiện văn hóa công ty, nghỉ mát, team building hàng năm, khám sức khỏe

- Thưởng các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của công ty, lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin