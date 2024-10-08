Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng
- Hưng Yên: Dốc Nghĩa
- KCN Chỉ Đạo, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý các công việc hành chính tại nhà máy
Tuyển dụng, phỏng vấn, quản lý hồ sơ giấy tờ Nhân sự.
Theo dõi, kiểm soát thời gian làm việc của CBNV, chấm công tháng.
Soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản, hồ sơ của Công ty
Quản lý và cấp phát công cụ dụng cụ, tài sản của văn phòng chi nhánh
Tiếp đón, sắp xếp, tổ chức các cuộc họp nội bộ và/ hoặc với khách hàng / đối tác
Lập hồ sơ bảo hiểm, giải quyết các chế độ theo quy định của BHXH
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hoạt bát, quảng giao tốt
Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
Có kinh nghiệm làm về 2 năm làm hành chính
Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tốt+ phụ cấp cơm trưa
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện. Cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
