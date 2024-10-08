Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Dốc Nghĩa - KCN Chỉ Đạo, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý các công việc hành chính tại nhà máy Tuyển dụng, phỏng vấn, quản lý hồ sơ giấy tờ Nhân sự. Theo dõi, kiểm soát thời gian làm việc của CBNV, chấm công tháng. Soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản, hồ sơ của Công ty Quản lý và cấp phát công cụ dụng cụ, tài sản của văn phòng chi nhánh Tiếp đón, sắp xếp, tổ chức các cuộc họp nội bộ và/ hoặc với khách hàng / đối tác Lập hồ sơ bảo hiểm, giải quyết các chế độ theo quy định của BHXH Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hoạt bát, quảng giao tốt Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc Có kinh nghiệm làm về 2 năm làm hành chính

Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt+ phụ cấp cơm trưa Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện. Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng

