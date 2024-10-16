Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Dược phẩm Napharco làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường D1, KCN Yên Mỹ II, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ... Phụ trách công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ... Phụ tráchcông tác quản lý nhân sự: cập nhật thông tin nhân viên, quản lý chấm công, lương, thưởng, ... Phụ trách công tác đào tạo: lên kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo, ... Phụ trách các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Hành chính, Nhân sự, Quản trị kinh doanh. Nắm vững các kỹ năng văn phòng cơ bản: Word, Excel, Powerpoint. Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học.

Tại Công ty TNHH Dược phẩm Napharco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ... Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, ... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm Napharco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.