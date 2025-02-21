Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cung Văn Hóa, 91 Trần Hưng Đạo

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Soạn thảo, ban hành quy chế, quy định các văn bản hành chính và quản lý hồ sơ nhân sự

• Thực hiện công tác văn thư tại văn phòng: sao lưu bản cứng, bản mềm tài liệu…

• Theo dõi chấm công, tính lương, thưởng, phụ cấp,… cho CBNV.

• Thực hiện các công việc liên quan đến chế độ BHXH, BHYT,… cho CBNV.

• Mua sắm, cấp phát, quản lý VPP/tài sản/công cụ dụng cụ/cơ sở vật chất cho công ty

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phối hợp đánh giá, nhân sự của các

phòng ban đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty.

• Phụ trách công việc hành chính của văn phòng. Phối hợp tổ chức các buổi hội nghị hội thảo,

tất niên, sinh nhật,…

• Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Nhân sự, hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính-nhân sự.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và có mong muốn phát triển bản thân.

Tại Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin