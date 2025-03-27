Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu Công Nghiệp Vsip Hải Dương, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận yêu cầu hỗ trợ tiếp khách từ bộ phận liên quan sau đó sắp xếp phòng họp theo yêu cầu
Set up và trực lễ tân tiếp khách
Kiểm tra setup Văn phòng phẩm tại các phòng khách
Lập danh sách phòng/ CBCNV/ khách tại KTX cập nhật khi có thay đổi
Đối chiếu công nợ, thanh toán cước hàng tháng cho Viettel và VNPT
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có khả năng ngoại ngữ về tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Mức lương: 8-10Tr (Cao hơn theo năng lực và trình độ ngoại ngữ)
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc, có cơ hội học tập và phát triển tại công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Có xe đưa đón công nhân viên trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company

CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất số IN4.1.1 KCN Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

