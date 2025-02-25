Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 380 Đường số 1, Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Phụ trách lễ tân:

Đón tiếp khách hàng, đối tác và nhân viên đến công ty, đảm bảo cung cấp thông tin cơ bản và hướng dẫn họ đến các phòng ban liên quan.

Quản lý và trả lời các cuộc gọi điện thoại, email và thư tín của công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt kịp thời và chính xác.

Chăm sóc và duy trì khu vực lễ tân gọn gàng, chuyên nghiệp và thân thiện.

2. Tuyển dụng:

Hỗ trợ quá trình tuyển dụng từ việc đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp phỏng vấn đến việc thông báo kết quả.

Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Quản lý hồ sơ ứng viên và duy trì cơ sở dữ liệu tuyển dụng đầy đủ và chính xác.

3. Đào tạo:

Phối hợp với các phòng ban để lên kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo cho nhân viên mới và các khóa đào tạo nội bộ.

Chuẩn bị tài liệu đào tạo và quản lý quá trình đánh giá hiệu quả đào tạo.

Theo dõi và báo cáo tiến độ đào tạo, đảm bảo nhân viên nắm bắt được các kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc.

4. Chấm công:

Quản lý và theo dõi chấm công hàng ngày của nhân viên, đảm bảo dữ liệu chính xác và kịp thời.

Tổng hợp và lập báo cáo chấm công hàng tháng, phối hợp với phòng nhân sự để tính lương và các chế độ liên quan.

Giải quyết các thắc mắc của nhân viên liên quan đến chấm công và thời gian làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn cao trên 1m6, tuổi từ 20 đến 28.

Trình độ trung cấp trở lên.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau.

Tổ chức công việc khoa học, cẩn thận và chi tiết.

Thành thạo tin học văn phòng, chịu được áp lực tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá để xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Đi du lịch hằng năm

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.