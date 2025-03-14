Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng như hồ sơ, tài liệu, hợp đồng.

Hỗ trợ dịch tài liệu và giao tiếp giữa các bộ phận bằng tiếng Trung/Anh.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động văn phòng diễn ra suôn sẻ.

Sắp xếp lịch họp, công tác, chuẩn bị tài liệu và các công việc hỗ trợ khác.

Theo dõi và mua sắm văn phòng phẩm, quản lý tài sản công ty.

Hỗ trợ làm visa, giấy phép lao động và các thủ tục hành chính khác cho nhân viên nước ngoài (nếu có).

Xử lý các công việc liên quan đến nhân sự như chấm công, hợp đồng lao động, bảo hiểm (nếu có yêu cầu).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tin đăng được tuyển hỗ trợ cho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ALMIGHTY

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan (Quản trị kinh doanh, Hành chính, Nhân sự, Ngôn ngữ, v.v.).

Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh (Nghe – Nói – Đọc – Viết).

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, nhân sự là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và có tinh thần hỗ trợ.

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin