Tuyển Nhân viên hành chính CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Trịnh Xá, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm bảng công hàng tháng.
Thực hiện các nghiệp vụ BHXH.
Quản lý hồ sơ nhân sự.
Quản lý hồ sơ, hợp đồng, chứng từ mua bán.
Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên.
Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty.
Theo dõi, bảo trì các thiết bị và quản lý tài sản.
Sắp xếp, tổ chức các buổi họp theo yêu cầu của cấp trên.
Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng trở lên;
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Được du lịch 1 năm/ lần
Tổ chức sinh nhật hàng năm
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trịnh Xá, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

