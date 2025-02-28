Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Visaho
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty Cổ phần Visaho

Nhân viên hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Visaho

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công tác hành chính văn phòng tại dự án.
- Thực hiện chấm công, chấm ca các bộ phận tại dự án.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký vé xe, thẻ ra vào ... cho khách thuê tại dự án làm việc.
- Tiếp nhận công văn giấy tờ gửi đến dự án và chuyển đến các cấp độ có thẩm quyền.
- Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.
- Tiếp nhận báo cáo lao động của cán bộ tại dự án (xin đến muộn, về sớm, nghỉ ốm, nghỉ phép ...)
- Theo dõi, thu xếp in ấn tài liệu khi cần thiết, quản lý văn phòng phẩm tại dự án
- Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ của dự án.
- Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên các ngành nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh trong soạn thảo văn bản, thông báo.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tháo vát, nắm bắt tốt vấn đề.
- Trung thực, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chịu được áp lực công việc.
- Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng / nói lắp.

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt, ổn định (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc hàng năm
- Công ty đóng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động
- Khám sức khỏe hàng năm, các hoạt động teambuilding, du lịch, liên hoan,...
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản, dự án cao cấp 5-6 sao
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc
- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 25/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Visaho

Công ty Cổ phần Visaho

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job325020
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Asahi Kasei Advance Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Asahi Kasei Advance Việt Nam
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SUPERLON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUPERLON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Yura Corporation Vina
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Nikkiso Vietnam, Inc làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Nikkiso Vietnam, Inc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Sews-Components Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Sews-Components Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 600 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH TENTAC (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH TENTAC (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm