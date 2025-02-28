Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công tác hành chính văn phòng tại dự án.

- Thực hiện chấm công, chấm ca các bộ phận tại dự án.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký vé xe, thẻ ra vào ... cho khách thuê tại dự án làm việc.

- Tiếp nhận công văn giấy tờ gửi đến dự án và chuyển đến các cấp độ có thẩm quyền.

- Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

- Tiếp nhận báo cáo lao động của cán bộ tại dự án (xin đến muộn, về sớm, nghỉ ốm, nghỉ phép ...)

- Theo dõi, thu xếp in ấn tài liệu khi cần thiết, quản lý văn phòng phẩm tại dự án

- Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ của dự án.

- Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên các ngành nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh trong soạn thảo văn bản, thông báo.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tháo vát, nắm bắt tốt vấn đề.

- Trung thực, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Chịu được áp lực công việc.

- Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng / nói lắp.

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt, ổn định (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc hàng năm

- Công ty đóng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động

- Khám sức khỏe hàng năm, các hoạt động teambuilding, du lịch, liên hoan,...

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản, dự án cao cấp 5-6 sao

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 25/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.