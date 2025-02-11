Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam
- Hưng Yên: Lô CN3.5, CN3.6 Khu Công nghiệp Sạch , Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công tác hành chính như: Theo dõi các loại hợp đồng , nhận/ chuyển thư từ, tài liệu, công văn chuyển phát, theo dõi, đặt mua, cấp phát văn phòng phẩm,…
- Quản lý cơ sở vật chất, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới điện, nước, vệ sinh,…
- Thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi biến động nhân sự, lập hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng,…
- Lên phương án tổ chức các sự kiện của Công ty…
- Cập nhật thường xuyên luật lao động để cập nhật bổ sung kịp thời quy chế, quy định của Công ty.
-Theo dõi, quản lý nhân sự, huấn luyện, đào tạo để có một đội ngũ nhân sự gắn bó, trung thực.
- Lập báo cáo về hành chính, nhân sự định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm
- Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn kế toán khi có yêu cầu của Quản lý.
- Nội dung chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có Kinh nghiệm từ 02 năm về kế toán và Hành chính- Nhân sự
- Trung thực, cẩn thẩn, ý thức tự giác và chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc;
- Sử dụng thành thạo: phần mềm fast, word, excel
Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI