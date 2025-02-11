Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên hành chính

Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô CN3.5, CN3.6 Khu Công nghiệp Sạch , Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác hành chính như: Theo dõi các loại hợp đồng , nhận/ chuyển thư từ, tài liệu, công văn chuyển phát, theo dõi, đặt mua, cấp phát văn phòng phẩm,…
- Quản lý cơ sở vật chất, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới điện, nước, vệ sinh,…
- Thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi biến động nhân sự, lập hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng,…
- Lên phương án tổ chức các sự kiện của Công ty…
- Cập nhật thường xuyên luật lao động để cập nhật bổ sung kịp thời quy chế, quy định của Công ty.
-Theo dõi, quản lý nhân sự, huấn luyện, đào tạo để có một đội ngũ nhân sự gắn bó, trung thực.
- Lập báo cáo về hành chính, nhân sự định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm
- Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn kế toán khi có yêu cầu của Quản lý.
- Nội dung chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính - kế toán / Quản trị nhân lực
- Có Kinh nghiệm từ 02 năm về kế toán và Hành chính- Nhân sự
- Trung thực, cẩn thẩn, ý thức tự giác và chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc;
- Sử dụng thành thạo: phần mềm fast, word, excel

Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam

Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, lô A1/D21 khu đô thị Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

