Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yoochang Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện công tác hành chính như: Theo dõi các loại hợp đồng , nhận/ chuyển thư từ, tài liệu, công văn chuyển phát, theo dõi, đặt mua, cấp phát văn phòng phẩm,…

- Quản lý cơ sở vật chất, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới điện, nước, vệ sinh,…

- Thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi biến động nhân sự, lập hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng,…

- Lên phương án tổ chức các sự kiện của Công ty…

- Cập nhật thường xuyên luật lao động để cập nhật bổ sung kịp thời quy chế, quy định của Công ty.

-Theo dõi, quản lý nhân sự, huấn luyện, đào tạo để có một đội ngũ nhân sự gắn bó, trung thực.

- Lập báo cáo về hành chính, nhân sự định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm

- Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn kế toán khi có yêu cầu của Quản lý.

- Nội dung chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ khi phỏng vấn