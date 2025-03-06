Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Mộc ty
- Trưng Trắc
- Văn Lâm
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Quản lý mảng công
- Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ công ty : tăng ca, nhân viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ phép năm...
- Tổ chức và lưu giữ hồ sơ lao động
- Lập, quản lý và lưu giữ giấy tờ về các chính sách và thủ tục nhân sự.
- Trả lời thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến nhân sự.
- Quản lý bếp ăn cơm, điều xe, quản lý bảo vệ, vệ sinh....
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành: Quản trị nhân lực, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng...
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Tiếng Anh Cơ Bản, EXCELL Tốt là lợi thế
- Sử dụng thành thạo máy tính
- Tố chất: Trung thực, chăm chỉ, năng động, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Bằng cấp: Đại học
Bằng cấp: Đại học
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Tiếng Anh Cơ Bản, EXCELL Tốt là lợi thế
- Sử dụng thành thạo máy tính
- Tố chất: Trung thực, chăm chỉ, năng động, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Thông tin khác
Bằng cấp: Đại học
Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
