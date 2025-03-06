Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Mộc ty - Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

- Quản lý mảng công

- Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ công ty : tăng ca, nhân viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ phép năm...

- Tổ chức và lưu giữ hồ sơ lao động

- Lập, quản lý và lưu giữ giấy tờ về các chính sách và thủ tục nhân sự.

- Trả lời thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến nhân sự.

- Quản lý bếp ăn cơm, điều xe, quản lý bảo vệ, vệ sinh....

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành: Quản trị nhân lực, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng...

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Tiếng Anh Cơ Bản, EXCELL Tốt là lợi thế

- Sử dụng thành thạo máy tính

- Tố chất: Trung thực, chăm chỉ, năng động, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học

