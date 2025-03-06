Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Yura Corporation Vina
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty TNHH Yura Corporation Vina

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Mộc ty

- Trưng Trắc

- Văn Lâm

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý mảng công
- Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ công ty : tăng ca, nhân viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ phép năm...
- Tổ chức và lưu giữ hồ sơ lao động
- Lập, quản lý và lưu giữ giấy tờ về các chính sách và thủ tục nhân sự.
- Trả lời thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến nhân sự.
- Quản lý bếp ăn cơm, điều xe, quản lý bảo vệ, vệ sinh....

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành: Quản trị nhân lực, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng...
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Tiếng Anh Cơ Bản, EXCELL Tốt là lợi thế
- Sử dụng thành thạo máy tính
- Tố chất: Trung thực, chăm chỉ, năng động, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Thông tin khác
Bằng cấp: Đại học

Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yura Corporation Vina

Công Ty TNHH Yura Corporation Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Mộc Ty , Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

