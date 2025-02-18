Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại
- Hà Nội: Số 81, phố Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý công văn đi/đến, lưu trữ hồ sơ, tài liệu
Hỗ trợ quản lý nhân sự: chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội cho nhân viên
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản: ghi chép sổ sách kế toán, theo dõi sổ sách nội bộ
Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết
Tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu: chuẩn bị hồ sơ, chứng từ liên quan
Hỗ trợ các công việc liên quan đến in ấn, sản xuất sản phẩm của công ty
Phối hợp với bộ phận sản xuất để theo dõi và báo cáo tình hình sản xuất
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Có kiến thức cơ bản về kế toán và quy trình hành chính nhân sự
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì
Sau thời gian thử việc lương cứng 8.000.000VNĐ/Tháng chưa bao gồm hoa hồng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng các dịp Lễ, Tết và theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
