Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 81, phố Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý công văn đi/đến, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Hỗ trợ quản lý nhân sự: chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản: ghi chép sổ sách kế toán, theo dõi sổ sách nội bộ

Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết

Tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu: chuẩn bị hồ sơ, chứng từ liên quan

Hỗ trợ các công việc liên quan đến in ấn, sản xuất sản phẩm của công ty

Phối hợp với bộ phận sản xuất để theo dõi và báo cáo tình hình sản xuất

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Có kiến thức cơ bản về kế toán và quy trình hành chính nhân sự

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 6.500.000VNĐ/Tháng

Sau thời gian thử việc lương cứng 8.000.000VNĐ/Tháng chưa bao gồm hoa hồng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng các dịp Lễ, Tết và theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quang Điện Tử Ánh Sáng Thời Đại

