Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện hồ sơ công trình: hồ sơ nghiệm thu thanh toán, quyết toán công trình thi công & công trình duy tu bảo dưỡng cây xanh, cảnh quan.

- Phối hợp thực hiện lập hồ sơ hoàn công: hồ sơ pháp lý, hồ sơ đầu vào, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, bản vẽ hoàn công.

- Đi khảo sát làm hs thầu, giá thầu cho các gói cung cấp/cho thuê/duy tu bảo dưỡng/thi công...

- Báo cáo công việc theo tiến độ các công trình phụ trách.

– Chi tiết công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan: Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên, Nông học, Lâm nghiệp...

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí có liên quan.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng theo thỏa thuận và năng lực từ : 12.000.000đ - 15.000.000 đ

- Tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT... theo quy định

- Được hưởng chế độ, chính sách đãi ngộ của Công ty: thưởng các ngày lễ tết, thăm quan, nghỉ mát....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH

