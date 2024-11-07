Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện hồ sơ công trình: hồ sơ nghiệm thu thanh toán, quyết toán công trình thi công & công trình duy tu bảo dưỡng cây xanh, cảnh quan.
- Phối hợp thực hiện lập hồ sơ hoàn công: hồ sơ pháp lý, hồ sơ đầu vào, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, bản vẽ hoàn công.
- Đi khảo sát làm hs thầu, giá thầu cho các gói cung cấp/cho thuê/duy tu bảo dưỡng/thi công...
- Báo cáo công việc theo tiến độ các công trình phụ trách.
– Chi tiết công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan: Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên, Nông học, Lâm nghiệp...
- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí có liên quan.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng theo thỏa thuận và năng lực từ : 12.000.000đ - 15.000.000 đ
- Tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT... theo quy định
- Được hưởng chế độ, chính sách đãi ngộ của Công ty: thưởng các ngày lễ tết, thăm quan, nghỉ mát....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH

CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Trấn Khánh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

