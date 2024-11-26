Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3/9 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ Trợ Kỹ Thuật Người Dùng Cuối

Hỗ trợ thiết lập, sửa chữa và bảo trì các thiết bị IT tại văn phòng và các rạp thuộc khu vực được phân công;

Cài đặt và cấu hình hệ điều hành, phần mềm văn phòng và phần mềm chuyên dụng cho các thiết bị như PC, laptop, máy in, camera, và các thiết bị hội nghị

Quản Lý Hệ Thống và Xử Lý Sự Cố

Khắc phục sự cố liên quan đến mạng, thiết bị IT, máy in, và các hệ thống khác tại văn phòng và các rạp được giao phụ trách;

Đảm bảo hệ thống tại các địa điểm hoạt động ổn định, nhanh chóng khắc phục các sự cố phát sinh.

Quản Lý Tài Khoản Người Dùng và Quyền Truy Cập

Tạo, quản lý tài khoản cho người dùng tại các rạp và thiết lập tài khoản Domain;

Đảm bảo quyền truy cập phù hợp theo từng vai trò tại văn phòng và rạp.

Quản Lý Báo Cáo Thanh Toán và Hợp Đồng

Kiểm tra hóa đơn, lập báo cáo thanh toán hàng tháng và chuyển giao đúng phòng ban theo quy trình;

Quản lý các hợp đồng dịch vụ internet của văn phòng và rạp, đảm bảo duy trì dịch vụ ổn định.

Hỗ Trợ Hệ Thống và Dữ Liệu tại Rạp

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống POS, VISTA, camera, và hệ thống thanh toán tại các rạp;

Kiểm tra, quản lý và điều chỉnh dữ liệu từ trụ sở chính (HO) liên quan đến combo, chương trình khuyến mãi và giá vé.

Quản Lý và Phát Hành Voucher

Theo dõi và phát hành voucher cho các rạp theo yêu cầu, đảm bảo đúng quy trình và số lượng.

Báo Cáo và Đảm Bảo Quy Trình Hoạt Động

Lập báo cáo về hoạt động kỹ thuật và quy trình vận hành tại các rạp được phân công.

Hỗ trợ các sự kiện, chương trình khuyến mãi hoặc nhiệm vụ phát sinh tại các rạp.

Mua Sắm và Hỗ Trợ Trang Thiết Bị IT

Hỗ trợ mua sắm, triển khai các thiết bị IT và thiết bị văn phòng cần thiết tại văn phòng và các rạp.

Đảm bảo thiết bị được mua sắm phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách.

Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Khác

Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Mạng máy tính hoặc liên quan.

Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm trong trong lĩnh vực hỗ trợ IT hoặc tương đương.

Thành thạo các hệ điều hành (Windows, macOS), phần mềm văn phòng, và các thiết bị mạng cơ bản (ví dụ: MCSA, CCNA, v.v.).

Hiểu biết và kinh nghiệm về triển khai các giải pháp CNTT.

Hiểu biết về quản trị mạng (LAN/WAN), máy chủ và các công cụ bảo mật.

Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến phần cứng và phần mềm của người dùng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống nhanh nhạy

Kỹ năng giao tiếp tốt (cả viết và nói) bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nghiêm túc, chịu trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và tuân thủ quy trình công ty.

Tinh thần học hỏi, nghiên cứu và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề.

Tại Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.