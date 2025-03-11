Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
IT Helpdesk/IT support

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 600 - 800 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu về sự cố/dịch vụ CNTT trong toàn hệ thống:
• Tiếp nhận và theo dõi trạng thái các yêu cầu về sự cố/ dịch vụ CNTT.
• Xử lý các sự cố/ dịch vụ CNTT.
• Thực hiện cài đặt các phần mềm ứng dụng theo nhu cầu sử dụng của các đơn vị.
• Hỗ trợ các đơn vị vận hành các thiết bị mạng diện rộng, mạng cục bộ, máy tính, máy in,… (Không quản lý các tài sản, công cụ CNTT và thiết bị liên quan đến CNTT).
2. Định kỳ bảo trì các thiết bị hạ tầng CNTT tại Hội sở và Các đơn vị kinh doanh:
• Phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra và định kỳ kiểm tra bảo trì các thiết bị hạ tầng CNTT tại Hội sở và các Đơn vị kinh doanh.
• Lập báo cáo về việc bảo trì.
3. Kiểm tra phục hồi trung tâm dữ liệu sau thảm họa:
• Phối hợp các Khối/Phòng Ban khác thực hiện theo kế hoạch kiểm tra phục hồi trung tâm dữ liệu sau thảm họa.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu - Phường 03

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

