Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN AN PHƯỚC, Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách chính mảng: An toàn PCCC (Hồ sơ pháp lý, Bảo trì bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống hoạt động đúng chức năng, Huấn luyện diễn tập,...); An toàn máy móc thiết bị (Kiểm định, An toàn xe nâng, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt, An toàn bức xạ,...)

Các vấn đề An toàn chung khác được phân công: Phương tiện bảo vệ cá nhân, An toàn hóa chất,...

Thực hiện các đánh giá rủi ro và kiểm tra an toàn định kỳ

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các quy định an toàn lao động, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân

Điều tra và báo cáo các sự cố liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về HSE trong nhà máy

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành An toàn lao động, Bảo hộ Lao động, Môi trường, hoặc các ngành liên quan (Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng PCCC/ Điện)

Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động, quản lý an toàn và sức khỏe môi trường (HSE)

Sử dụng AutoCAD để vẽ sơ đồ, bản vẽ liên quan đến HSE

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc

Thái độ làm việc: Chăm chỉ, tận tâm, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực HSE của ngành sản xuất và bán lẻ hàng tiêu dùng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

