Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
- Đồng Nai: KCN AN PHƯỚC, Long Thành
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE)
Phụ trách chính mảng: An toàn PCCC (Hồ sơ pháp lý, Bảo trì bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống hoạt động đúng chức năng, Huấn luyện diễn tập,...); An toàn máy móc thiết bị (Kiểm định, An toàn xe nâng, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt, An toàn bức xạ,...)
Các vấn đề An toàn chung khác được phân công: Phương tiện bảo vệ cá nhân, An toàn hóa chất,...
Thực hiện các đánh giá rủi ro và kiểm tra an toàn định kỳ
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các quy định an toàn lao động, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân
Điều tra và báo cáo các sự cố liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về HSE trong nhà máy
Yêu Cầu Công Việc
Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động, quản lý an toàn và sức khỏe môi trường (HSE)
Sử dụng AutoCAD để vẽ sơ đồ, bản vẽ liên quan đến HSE
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc
Thái độ làm việc: Chăm chỉ, tận tâm, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm
Quyền Lợi
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực HSE của ngành sản xuất và bán lẻ hàng tiêu dùng
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
