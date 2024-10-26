Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Buwon Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH Buwon Vina
- Đồng Nai: Đường 4, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong vận hành hệ thống SAP
Thực hiện các yêu cầu và quản lý các vấn đề hoặc sự cố liên quan đến MES
Phân tích, thiết kế và phát triển website nội bộ bằng C# .NET, WEB API, Blazor 6.0
Nghiên cứu và xác định nguyên nhân của các khiếm khuyết và vấn đề
Tư vấn, trực tiếp xử lý các vấn đề và tham gia vào quá trình triển khai dự án theo sự phân công công việc
Thực hiện các báo cáo công việc
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các vận hành .NET MVC or .NET Core
Hiểu biết rõ về WEB API, SQL Server, HTML, CSS, Bootstrap
Tiếng Anh giao tiếp tốt và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Có khả năng làm việc độc lập, nhóm, có tính nghiên cứu tìm tòi
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt
Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH Buwon Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ phép, Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
Hỗ trợ xe đưa rước khu vực cổng 11, Biên Hòa
Canteen
Xét tăng lương hàng năm
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Buwon Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
