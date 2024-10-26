Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Buwon Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường 4, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong vận hành hệ thống SAP Thực hiện các yêu cầu và quản lý các vấn đề hoặc sự cố liên quan đến MES Phân tích, thiết kế và phát triển website nội bộ bằng C# .NET, WEB API, Blazor 6.0 Nghiên cứu và xác định nguyên nhân của các khiếm khuyết và vấn đề Tư vấn, trực tiếp xử lý các vấn đề và tham gia vào quá trình triển khai dự án theo sự phân công công việc Thực hiện các báo cáo công việc Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong vận hành hệ thống SAP

Thực hiện các yêu cầu và quản lý các vấn đề hoặc sự cố liên quan đến MES

Phân tích, thiết kế và phát triển website nội bộ bằng C# .NET, WEB API, Blazor 6.0

Nghiên cứu và xác định nguyên nhân của các khiếm khuyết và vấn đề

Tư vấn, trực tiếp xử lý các vấn đề và tham gia vào quá trình triển khai dự án theo sự phân công công việc

Thực hiện các báo cáo công việc

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các vận hành .NET MVC or .NET Core Hiểu biết rõ về WEB API, SQL Server, HTML, CSS, Bootstrap Tiếng Anh giao tiếp tốt và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Có khả năng làm việc độc lập, nhóm, có tính nghiên cứu tìm tòi Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các vận hành .NET MVC or .NET Core

Hiểu biết rõ về WEB API, SQL Server, HTML, CSS, Bootstrap

Tiếng Anh giao tiếp tốt và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Có khả năng làm việc độc lập, nhóm, có tính nghiên cứu tìm tòi

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt

Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Buwon Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ phép, Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật Hỗ trợ xe đưa rước khu vực cổng 11, Biên Hòa Canteen Xét tăng lương hàng năm Lương tháng 13

Chế độ nghỉ phép, Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

Hỗ trợ xe đưa rước khu vực cổng 11, Biên Hòa

Canteen

Xét tăng lương hàng năm

Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Buwon Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin